СМИ: Лунев покинет «Зенит»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев покинет клуб в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, 29-летний вратарь не смог договориться с сине-бело-голубыми о новом контракте, который истекает в конце июня.

Напомним, что Лунев перешел в «Зенит» из «Уфы» в 2017 году за 3,5 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 118 матчей, в 47 из них оставив ворота «сухими». В составе петербургского клуба Андрей становился трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.