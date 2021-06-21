Федун отметил, что «Спартак» продолжает терпеть убытки

Владелец «Спартака» Леонид Федун направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину.

«К сожалению, футбольные клубы Российской Премьер-лиги постигла участь большинства предприятий. Третий сезон подряд мы сталкиваемся с ограничениями доступа болельщиков на стадионы и, соответственно, продолжаем нести убытки, пытаясь сохранить финансирование на прежнем уровне», - цитирует апелляционную жалобу Федуна ТАСС.

Добавим, что ФК «Спартак» в следующем сезоне будет отмечать столетие со дня основания сообщества.