Капелло - о матче Россия - Дания на Евро-2020: Желаю вашей команде удачи, это будет сложная игра

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о предстоящем матче заключительного тура чемпионата Европы-2020 с Данией, а также оценил игру полузащитника Александра Головина.

«Очень сложная игра для сборной России. Третий матч в группе всегда требует максимальной концентрации. Желаю удачи футболистам сборной России.

Кто нравится в этом составе? Головин оправдывает ожидания. Это креативный и техничный полузащитник, который может брать игру на себя. Я помню его по игре в 18 лет, а сейчас он окреп и способен стать лидером сборной на этом турнире», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что Капелло возглавлял нашу сборную с 2012 по 2015 год.

Матч Россия - Дания пройдет сегодня, 21 июня в Копенгагене. Начало игры - в 22:00 по московскому времени.