Широков: Ожидаю, что Россия выйдет в плей-офф Евро-2020

Экс-футболист сборной России Роман Широков поделился своими ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

«Ожидаю, что Россия сможет выйти в плей-офф чемпионата Европы. Почему нет? Нам не нужно прыгать выше головы, достаточно всего лишь сыграть вничью. Трудно сказать сможет или не сможет, но у нас есть хорошие шансы выйти из группы», - сказал бывший полузащитник в интервью «Чемпионату».

Широков добавил, что матч с Данией - это игра равных соперников.

Напомним, что игра состоится 21 июня в 22:00 мск.