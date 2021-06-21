Андрей Чернышов: Чтобы не проиграть Дании, нужно сыграть, как шведы с испанцами

- Задам актуальный вопрос последних дней: как не проиграть Дании?

- Нужно максимально компактно сыграть в обороне, и не только защитникам, он всей команде. Не давать датчанам пространства. Для примера я бы взял игру сборной Швеции против Испании.

- Все это понимают, но, учитывая разницу в уровне футболистов, в реальности это будет тяжело сделать.

- Кстати, ничьей может и не хватить, нужно побеждать, и, только с этой мыслью выходить на поле. Если думать только о ничьей, в какой-то момент будет допущена ошибка, которая станет катастрофической. Поэтому нужно и в атаке действовать агрессивно.

! Матч Дания – Россия пройдет сегодня в Копенгагене на стадионе «Паркен». Начало в 22.00. Трансляция на Первом канале.