«Манчестер Сити» предложил «Тоттенхэму» за Кейна 116 миллионов евро

«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает в своем «твиттере» журналист Фабрицио Романо, «горожане» готовы заплатить за 27-летнего англичанина более 116 миллионов евро. Кроме того, «Ман Сити» предлагает включить в сделку одного из своих футболистов.

Отмечается, что руководство «Тоттенхэма» не намерено отвечать согласием и планирует оставить Кейна. Сам футболист хочет сменить клуб уже этим летом. Решение будет принято после Евро-2020.

В минувшем сезоне Кейн принял участие в 35 матчах чемпионата АПЛ, в которых забил 23 гола.