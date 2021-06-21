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21 июня 17:02
автор: Александр Поволоцкий

«Манчестер Сити» предложил «Тоттенхэму» за Кейна 116 миллионов евро

Форвард выступает за сборную Англии на чемпионате Европы.

«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает в своем «твиттере» журналист Фабрицио Романо, «горожане» готовы заплатить за 27-летнего англичанина более 116 миллионов евро. Кроме того, «Ман Сити» предлагает включить в сделку одного из своих футболистов.

Отмечается, что руководство «Тоттенхэма» не намерено отвечать согласием и планирует оставить Кейна. Сам футболист хочет сменить клуб уже этим летом. Решение будет принято после Евро-2020.

В минувшем сезоне Кейн принял участие в 35 матчах чемпионата АПЛ, в которых забил 23 гола.

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