Источник: «Милан» проявляет интерес к Малиновскому

«Милан» хочет приобрести полузащитника сборной Украины и «Аталанты» Руслана Малиновского.

Как сообщает в своем твиттере журналист Даниэле Лонго, россонери также рассчитывают подписать контракт с другим хавбеком клуба из Бергамо Йосипом Иличичем. Ранее гендиректор «Аталанты» заявил, что Малиновский не продается.

В минувшем сезоне 28-летний украинец провел 43 матча, в которых забил десять голов. Кроме того, Малиновский стал лидером чемпионата Италии по количеству голевых передач. На счету хавбека 12 ассистов.

На текущем Евро украинец отметился одним голевым пасом.