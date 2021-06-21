Путин обсудил с главой ФИФА подготовку к чемпионату мира в Катаре

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с главой ФИФА Джанни Инфантино.

«Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Также в Кремле отметили, Путин и Инфантино затронули также тему наследия чемпионата мира, который прошел в 2018 году в России.

Напомним, что Катар был избран хозяином ЧМ-2022 в декабря 2010 года.