Россия - Дания. Сафонов, Кудряшов и Фернандес выйдут на поле с первых минут матча

Пресс-служба УЕФА объявила стартовые составы сборных России и Дании на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы.

Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Кудряшов, Фернандес, Кузяев, Оздоев, Головин, Миранчук, Зобнин, Дзюба.

Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хейбьерг, Поульсен, Брейтуэйт, Дамсгор.

Отметим, что с первых минут встречи на поле выйдет Федор Кудряшов, который пропустил два первых матча сборной из-за травмы. Также в стартовом составе появился защитник Марио Фернандес, получивший повреждение в игре с Финляндией.

Напомним, что команда Станислава Черчесова с тремя очками занимает вторую позицию в группе В, а датчане замыкают таблицу, не набрав ни одного очка.