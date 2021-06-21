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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Финляндия 0 Бельгия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Россия 0 Дания 0
21 июня 20:45
автор: Александр Поволоцкий

Россия - Дания. Сафонов, Кудряшов и Фернандес выйдут на поле с первых минут матча

Встреча в Копенгагене начнется в 22:00 по московскому времени.

Пресс-служба УЕФА объявила стартовые составы сборных России и Дании на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы.

Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Кудряшов, Фернандес, Кузяев, Оздоев, Головин, Миранчук, Зобнин, Дзюба.

Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хейбьерг, Поульсен, Брейтуэйт, Дамсгор.

Отметим, что с первых минут встречи на поле выйдет Федор Кудряшов, который пропустил два первых матча сборной из-за травмы. Также в стартовом составе появился защитник Марио Фернандес, получивший повреждение в игре с Финляндией.

Напомним, что команда Станислава Черчесова с тремя очками занимает вторую позицию в группе В, а датчане замыкают таблицу, не набрав ни одного очка.

источник: Team Russia
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