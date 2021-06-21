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Сборная России проиграла Дании и вылетела с Евро-2020
21 июня 23:49
автор: Александр Поволоцкий

Сборная России проиграла Дании и вылетела с Евро-2020

Команда Станислава Черчесова одержала одну победу в трех матчах чемпионата Европы.

Сборная России проиграла команде Дании в матче третьего тура чемпионата Европы-2020 со счетом 1:4 (0:1).

В составе победителей голы забили Миккель Дамсгор (38-я минута), Юссуф Поульсен (59), Андреас Кристенсен (79) и Йоаким Меле (82). Автором единственного гола у россиян стал Артем Дзюба (70).

В другом матче группы C сборная Бельгии победила команду Финляндии со счетом 2:0.

Голы забили Лукаш Градецки (74, автогол) и Ромелу Лукаку (81).

Таким образом, сборная Россия, набрав три очка, заняла четвертое место в группе B и покидает турнир. Напрямую в плей-офф вышли команды Бельгии (6) и Дании (3). Финляндия расположилась на третьем месте с тремя очками и ждет окончания группового этапа.

Футбол
Чемпионат Европы
Группа B
3-й тур.

Россия – Дания – 1:4 (0:1)

Голы: Дзюба, 70 - Дамсгор, 38; Поульсен, 59; Кристиансен, 79; Меле, 82.

Россия: Сафонов, Кудряшов (Караваев, 68), Джикия, Марио Фернандес, Дивеев, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Зобнин, Кузяев (Мухин, 67), Головин, Дзюба, Миранчук (Соболев, 62).

Дания: Шмейхель, Кьер, Вестергор, Кристенсен, Мехле, Васс (Стрюгер Ларсен, 61), Дилэйни (Йенсен, 86), Хейбьерг, Поульсен (Дольберг, 61), Брэйтуэйт (Корнелиус, 86), Дамсгор (Нергор, 72).

Предупреждения: Кудряшов, 28; Дивеев, 75 - Дилэйни, 57.

21 июня. Копенгаген.

Финляндия – Бельгия – 0:2 (0:0)

Голы: Градецки, 74 (автогол); Лукаку, 81.

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Уронен (Кауко, 70), Араюури, О»Шонесси, Спарв (Шюллер, 59), Лод (Йенсен, 90), Камара, Пукки (Форсс, 90), Похьянпало (Альхо, 70).

Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, Витсель, Азар, Де Брейне (Фанакен, 90), Шадли, Лукаку (Бентеке, 84), Троссар (Менье, 76), Доку (Батшуайи, 76).

21 июня. Санкт-Петербург.

источник: «Советский спорт»
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