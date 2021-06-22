Аргентина обыграла Парагвай на Кубке Америки, Месси повторил рекорд Маскерано

В матче третьего тура группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины переиграла команду Парагвая - 1:0.

Единственный мяч во встрече забил Алехандро Гомес. Ему ассистировал Анхель Ди Мария.

Отметим, что в составе Аргентины на поле вышел Лионель Месси. Для него это 147-й матч за национальную команду. Месси повторил рекорд Хавьера Маскерано по числу матчей в сборной. Форвард дебютировал за основную команду «альбиселесте» 17 августа 2005 года. С тех пор форвард забил 73 гола и отдал 52 результативные передачи.

Таким образом, Аргентина возглавила группу А, набрав семь очков. Следом расположились Чили (пять очков, три игры), Парагвай (три, две), Уругвай (одно, две) и Боливия (ноль, две).