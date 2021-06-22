Кристенсен признан лучшим игроком матча Россия - Дания на Евро-2020

В заключительном туре группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Дании разгромила команду России - 4:1.
Лучшим игроком матче был признан датский защитник Андреас Кристенсен. Игрок обороны провел на поле все 90 минут и отметился забитым голом.
Таким образом, Дания с тремя очками заняла второе место в квартете В и вышла в плей-офф Евро-2020. Россия заняла последнюю строчку, набрав три очка. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.