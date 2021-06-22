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22 июня 07:38
автор: Степан Шереметьев

«Хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение». Дзюба - после разгрома России от Дании

Команда Станислава Черчесова покидает Евро-2020.

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал разгромное поражение команды от Дании (1:4) в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты. Мы все вместе выигрываем, все вместе проигрываем. Нам все рассказали, все разжевали и объяснили. Но когда ты на протяжении всего турнира сам себе привозишь голы, я не говорю, что кто-то условно - мы, игроки.

Первый гол на ровном месте, все получается, но не забиваем свои стопроцентные моменты. На таком уровне это не прощается. У них полумомент - сумасшедший удар и гол. Только сократили отставание, замаячила надежда, но мы сами себя убиваем. Наверное, психология», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Таким образом, Россия с тремя очками заняла последнее место в группе В. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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