«Хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение». Дзюба - после разгрома России от Дании

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал разгромное поражение команды от Дании (1:4) в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты. Мы все вместе выигрываем, все вместе проигрываем. Нам все рассказали, все разжевали и объяснили. Но когда ты на протяжении всего турнира сам себе привозишь голы, я не говорю, что кто-то условно - мы, игроки.

Первый гол на ровном месте, все получается, но не забиваем свои стопроцентные моменты. На таком уровне это не прощается. У них полумомент - сумасшедший удар и гол. Только сократили отставание, замаячила надежда, но мы сами себя убиваем. Наверное, психология», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Таким образом, Россия с тремя очками заняла последнее место в группе В. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.