«Ответственность всегда лежит на тренере». Черчесов - о поражении сборной России от Дании

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение команды от Дании (1:4) в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Не сложился результат, на который мы нацеливались. План на игру выдерживался, у нас было несколько хороших моментов, которые мы могли забить. К сожалению, первый же полумомент датчан завершился голом. Вышли отыгрываться во втором тайме, привезли сами себе. Замены были готова, но мы не успели их провести. Пытались отыграться, забили, но вновь пропустили в контратаке.

Поблагодарил футболистов за игру, они были готовы. Другое дело, что игра сложилась не в нашу пользу. Нужно все оценить и переоценить, осмыслить матч, пересмотреть и сделать выводы.

Ответственность всегда лежит на тренере. Это неписанный закон. И никаких оправданий этому поражению быть не может, но мы сделали все, что могли», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Таким образом, Россия с тремя очками заняла последнее место в группе В. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.