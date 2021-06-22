«Делать кадровые выводы по горячим следам неправильно». Дюков - о вылете сборной России с Евро-2020

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы-2020.

В решающем матче за выход в плей-офф россияне потерпели крупное поражение от Дании - 1:4.

«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене», - приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Таким образом, Россия с тремя очками заняла последнее место в группе В. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.