Чехия, Англия, Швеция и Швейцария вышли в плей-офф Евро-2020

Результаты матчей заключительного тура группы В на ЧЕ-2020 Россия - Дания (1:4) и Финляндия - Бельгия (0:2) позволили определить нескольких участников плей-офф.
Этими командами стали Чехия, Англия, Швеция и Швейцария.
Также стали известны первые пары 1/8 финала: Уэльс – Дания и Италия – Австрия. Оба матча пройдут 26 июня.
Напомним, что Уэльс занял второе место в группе A. Дания финишировала на втором месте в группе B. Сборная Италии стала победителем группы A. Австрийцы оказались вторыми в группе C.