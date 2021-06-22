Зарема Салихова: Нужно кардинально пересмотреть принципы функционирования российского футбола

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала вылет сборной России с чемпионата Европы-2020.

В решающем матче за выход в плей-офф россияне потерпели крупное поражение от Дании - 1:4.

«Нужно кардинально пересмотреть принципы функционирования российского футбола. Иначе дальше будет только хуже. Черчесов должен сам себя спросить, нужно ли ему оставаться на посту тренера сборной», - приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Россия с тремя очками заняла последнее место в группе В. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.