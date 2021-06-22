«Более позорной игры я не помню». Лещенко - о провале сборной России на Евро-2020

Народный артист РФ Лев Лещенко прокомментировал поражение сборной России от команды Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Более позорной игры я не помню за весь период своего боления! Более позорной, беспомощной, неорганизованной, безалаберной.

Они просто издевались над нами. Это безобразие! Получают такие бабки и такой кошмар! У меня эмоции просто захлестывают после такой безобразной игры. Позорище, зачем вообще ездить на чемпионат Европы с такой игрой? Лучше уж проигрывать в отборе тогда, чтобы так не позориться. Вы же защищаете великую страну с великими традициями. Был же футбол у нас», - приводит слова Лещенко «СЭ».

Россия с тремя очками заняла последнее место в группе В. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.