Пресс-атташе сборной России: Черчесов об отставке команде не объявлял

Пресс-атташе сборной России по футболу Игорь Владимиров рассказал, что никаких разговоров об отставке главного тренера Станислава Черчесова не велось.

Напомним, что в решающем матче за выход в плей-офф россияне потерпели крупное поражение от Дании - 1:4.

«Станислав Саламович прошел все необходимые процедуры после матча, раздал все флэш-интервью, посетил пресс-конференцию. Пояснил причины поражения, подвел, насколько это возможно, итоги турнира. Никаких разговоров, никаких решений на эту тему не было. Объявлял ли он команде об отставке? Нет», - приводит слова Владимирова «СЭ».

Россия с тремя очками заняла последнее место в группе В. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.