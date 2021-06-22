Геннадий Орлов: Наша сборная играет в старый, несовременный футбол

Комментатор Геннадий Орлов оценил выступление сборной России на чемпионате Европы-2020.

Напомним, что в решающем матче за выход в плей-офф россияне потерпели крупное поражение от Дании - 1:4.

«Сегодня он выстроил правильную тактику. Уровень нашего футбола? Возьмите игры наших клубов в еврокубках. Все логично: и там нет, и здесь нет. На чемпионате мира в 2018 году Черчесов сумел организовать команду. Эта команда была неорганизованной. Организация в игре хоть как-то появилась в третьем матче, но нет атаки.

Конечно, выступление сборной чемпионате Европы - провал. Сегодня финны бились в игре с бельгийцами. Поставьте два матча рядом и посмотрите, какая самоотдача. Наша сборная играет в старый, несовременный футбол - это плохо», - приводит слова Орлова «Чемпионат».

Россия с тремя очками заняла последнее место в группе В. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.