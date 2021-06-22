«Выше головы не прыгнешь». Тарпищев - о выступлении сборной России на Евро-2020

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российской сборной от Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Выше головы не прыгнешь, поэтому такой результат. На турнире играли очень схематично, в очень простой футбол. Все бились - по самоотдаче претензий к игрокам нет, но не хватило общего класса футболистов.

Футболистов за выступление на чемпионате какой смысл ругать? Сделали, что могли. Надо заниматься преемственностью и построением системы от детского до спорта высших достижений», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Россия с тремя очками заняла последнее место в группе В. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.