Локателли может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринский клуб готов потратить 30 миллионов евро за итальянца, а также включить в сделку защитника Раду Драгушина и нападающего Марко да Граку.

Отмечается, что представители «Ювентуса» и «Сассуоло» проведут встречу на этой неделе, чтобы обсудить все условия трансфера и достигнуть соглашения. Локателли уже согласовал условия личного контракта со «старой синьорой». Договор будет подписан до 2026-го, а зарплата 23-летнего футболиста составит три миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Локателли провел 34 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.