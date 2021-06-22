Колосков - об игре сборной России против Дании на Евро-2020: Это было жалкое зрелище

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал разгромное поражение сборной России от Дании (1:4) в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Это было жалкое зрелище, по-другому я назвать не могу. Тридцать минут играли хорошо, у Головина был шанс, но игра длится не полчаса, а 90 минут. Если команда в это время не показывает все, что на способна, значит, она не способна этого делать.

Такая история происходит не в первый раз, подобное продолжается уже на протяжении последних двух лет. Начинаем неплохо, просматривается линия, а потом что-то переключается и игроки становятся другими. После первого гола сразу началась полная анархия, потеря стиля. Очевидно, ответ нужно искать в уровне и квалификации футболистов», - приводит слова Колоскова Sport24.

Россия с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула турнир. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.