Наумов - о возможной отставке Черчесова: С приходом другого специалиста уровень футбола не изменится

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов после поражения сборной России от Дании (1:4) в заключительном туре группового этапа ЧЕ-2020 выразил мнение, что Станислав Черчесов не покинет национальную команду.

«Не думаю, что это последний матч. А что Черчесов? Ну придет кто-нибудь другой. Нам нужен обязательно русский тренер. В клубах иностранцы еще могут работать, но в сборной должен быть тот, кто знает русский менталитет. Не знаю, будут ли менять Черчесова, но с приходом другого специалиста вряд ли изменится уровень футбола, который упал очень значительно. Нужно проводить глубинные реформы и ждать результат не сиюминутный, а в течение нескольких лет», - приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Напомним, что Черчесов возглавляет российскую сборную с 2016 года.

Россия с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула турнир. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.