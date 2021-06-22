Защитник «Иртыша» Шмыков перешел в «Урал»

«Урал» пополнил защитник «Иртыша» Артем Шмыков. Об этом сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.
Отмечается, что 19-летний игрок обороны заключил долгосрочный контракт с уральцами.
⚡ ОФИЦИАЛЬНО: Артём Шмыков - новичок ФК «Урал»!— ФК Урал (@FCURAL) June 22, 2021
19-летний центральный защитник заключил долгосрочный контракт с ФК «Урал». Игрок перешёл в нашу команда из «Иртыша».
ПОДРОБНОСТИ: https://t.co/rZiM2RMRXQ pic.twitter.com/gIA7zCdJvH
В минувшем сезоне ФНЛ Шмыков провел 21 матч и отдал результативную передачу.