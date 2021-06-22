Министр спорта РФ Матыцин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020

Олег Матыцин, министр спорта РФ, оценил выступление сборной России на чемпионате Европы-2020.

Напомним, что в решающем матче за выход в плей-офф россияне потерпели крупное поражение от Дании - 1:4.

«К сожалению, сборная России по футболу не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Выигрыш у финнов при двух крупных поражениях - от бельгийцев и датчан - неутешительный итог выступления российских футболистов. Совместно с РФС нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление.

Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд.

При этом главными приоритетами для всех звеньев системы должны стать подготовка и повышение квалификации тренеров, создание открытой конкурентной среды для спортсменов с объективными критериями отбора», - говорится в заявлении Матыцина.