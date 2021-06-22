УЕФА не планирует переносить полуфиналы и финал Евро-2020 из Лондона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен переносить из Лондона полуфинальные матчи и финал чемпионата Европы-2020, несмотря на сложную ситуацию с COVID-19 в Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

«УЕФА, Футбольная ассоциация Англии и власти страны успешно работают в тесном сотрудничестве, чтобы провести полуфиналы и финал чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли», и нет никаких планов менять место проведения этих игр», - сказал представитель организации.

Напомним, что полуфинальные матчи должны состояться в Лондоне 6 и 7 июля, а финал - 11 июля.

По последним данным, число новых выявленных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 10 633, скончались пять человек.

Европейское первенство планировалось провести в 2020 году, но было перенесено на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Турнир проходит в 11 городах, в том числе Санкт-Петербурге.