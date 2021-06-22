Сборная России получит более десяти миллионов евро за выступление на Евро-2020

Сборная России получит 10,75 миллиона евро (934,1 миллиона рублей) за выступление на чемпионате Европы-2020. Об сообщает официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что каждая сборная заработала 9,25 миллиона евро (803,8 миллиона рублей) за выход в финальную стадию ЕВРО. На групповом этапе каждая победа приносит команде 1,5 миллиона евро (130,3 миллиона рублей), ничья - 750 тысяч евро (65,2 миллиона рублей).

Напомним, что в решающем матче за выход в плей-офф россияне потерпели крупное поражение от Дании - 1:4.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула турнир. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.