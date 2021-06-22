Источник: Инсинье может перейти в «Атлетико»

Форвард «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье заинтересовал мадридский «Атлетико». Об этом сообщает сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, нападающий выглядит запасным вариантом, если мадридцы не смогут подписать полузащитника «Удинезе» Родриго Де Пауля.
Напомним, что Инсинье является воспитанником «Наполи». Всего он провел за команду 397 матчей, забил 109 голов и отдал 85 результативных передач. В составе неопалитанского клуба нападающий дважды побеждал в Кубке Италии. По оценке портала Transfermark, рыночная стоимость футболиста составляет 48 миллионов евро.
источник: El Mundo Deportivo