«Обвинять Черчесова в провале нельзя». Дасаев - о выступлении сборной России на Евро-2020

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев считает, что главного тренера сборной России Станислава Черчесова нельзя винить в неудачах команды на чемпионате Европы-2020.

«Обвинять Черчесова в провале нельзя: он взял самых лучших. Ну уйдет Черчесов, придет другой тренер — а игроки-то те же останутся. У нас просто нет конкуренции: надо вводить потолок заработной платы или ужесточать лимит на иностранцев. Тогда что-то у нас и получится. Если этого не сделаем, то футбол наш не спасти.

Лимит надо сократить до пяти или четырех игроков. У нас одни легионеры бегают, нет конкуренции в сборной. Нужно сокращать вакансии для них. Конкуренция должна быть между российскими футболистами. Тогда и будем рассчитывать на какие-то результаты в Европе и мире», - приводит слова Дасаева Sport24.

Напомним, что в решающем матче за выход в плей-офф россияне потерпели крупное поражение от Дании - 1:4.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула турнир. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.