Генич - о причинах вылета сборной России с Евро-2020: Мы просто хуже играем в футбол

Комментатор Константин Генич поделился мнением о причинах разгромного поражения сборной России от команды Дании (1:4) и последующего вылета с Евро-2020.

«Причина в том, что мы просто хуже играем в футбол, чем команды, которые были в нашей группе. Особенно это касается бельгийцев. Изначально было понятно, что они - совсем другая лига, мы им не конкуренты. Предпосылок к удачной игре с датчанами также было не много. Хотя по первому тайму можно согласиться с Черчесовым - до определенного момента план на игру работал.

Что касается итогового результата по турниру - мы набрали столько же очков, сколько Финляндия и Дания, лишь по дополнительным показателям отправившись домой. Хотя лично я изначально не витал в облаках и не рассчитывал на второе место», - приводит слова Генича «Матч ТВ».

Напомним, что в решающем матче за выход в плей-офф россияне потерпели крупное поражение от Дании - 1:4.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула турнир. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.