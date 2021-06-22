«Или играйте, или не позорьтесь!». Матвиенко - о провале сборной России на Евро-2020

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике уровень российского футбола после поражения национальной команды от Дании (1:4) в решающем матче за выход в плей-офф чемпионата Европы-2020.

«Очень огорчена, очень расстроена. Когда наша команда проигрывает, происходит у людей эмоциональный спад, спад настроения. Даже производительность труда падает. Или играйте, или не позорьтесь! Но это не значит, что надо отворачиваться от нашей команды и за нее не болеть», - приводит слова Матвиенко nakanune.ru.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула турнир. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.