Официально: Защитник «Сассуоло» Марлон перешел в «Шахтер»

Кирилл Капризов: Не люблю говорить о деньгах, да и не заработал я пока столько, сколько Панарин

Звездный форвард «Миннесоты» и сборной России, номинант на приз лучшему новичку НХЛ-2021 Кирилл Капризов стал собеседником одного из ведущих хоккейных видеоблогеров страны Михаила Черкасова. Во время интервью на ютуб-канале Hockey Frenzy прозвучали и несколько вопросов от «Плеймейкера».