Официально: Защитник «Сассуоло» Марлон перешел в «Шахтер»

Защитник «Сассуоло» Марлон подписал контракт с донецким «Шахтером». Об этом сообщает официальный сайт «горняков».
Отмечается, что соглашение с 25-летним бразильцем подписано на пять лет.
Напомним, Марлон перешел в «Сассуоло» из «Барселоны» в 2018 году за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 66 матчей и забил один гол. Также защитник выступал за французскую «Ниццу» на правах аренды. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6,5 миллиона евро.
источник: ФК «Шахтер»