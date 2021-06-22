Источник: Черчесов не планирует уходить с должности главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен продолжить работу в национальной команде. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, сегодня, 22 июня, 57-летний специалист попрощался на базе в Новогорске с футболистами, сообщив, что ждет встречи с ними в сентябре, когда продолжатся отборочные матчи чемпионата мира.

При этом Черчесов не собирается подавать отставку по собственной инициативе. Разговоров о таком варианте с руководством РФС пока было.

Напомним, что в решающем матче за выход в плей-офф россияне потерпели крупное поражение от Дании - 1:4.

Команда Черчесова с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула турнир. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.