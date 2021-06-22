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22 июня 14:41
автор: Александр Поволоцкий

Источник: Черчесов готов покинуть пост главного тренера сборной России, но требует «золотой парашют»

По данным СМИ наставник получает за работу в национальной команде 2,5 миллиона евро в год.

Телеграм-канал «Незыгарь» утверждает, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов готов подать в отставку со своего поста после неудачи на чемпионате Европы.

«Черчесов начал торг за отступные. Главный тренер по футболу готов уйти, но требует золотой парашют», - говорится в сообщении.

Напомним, что в заключительном туре группового этапа Евро-2020 сборная России потерпела поражение от Дании - 1:4. Подопечные Черчесова с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинули турнир.

Официально о своем возможном уходе главный тренер сборной России не объявлял.

источник: Телеграм-канал «Незыгарь»
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