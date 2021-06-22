РПЛ отреагировала ограничения в Москве перед новым сезоном

Российская Премьер-Лига прокомментировала ограничения, которые ввели в Москве на фоне распространения пандемии коронавируса.

«Лига ознакомилась с новым комплексом ограничительных мер, введённых московскими властями. Говорить о том, как эти меры отразятся на допуске зрителей на матчи РПЛ сезона-2021/2022, который стартует 24-25 июля, пока преждевременно. Лига и клубы следят за развитием ситуации. Надеемся, что принятые решения позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию», — говорится в заявлении лиги на ее официальном сайте.

Добавим, что по распоряжению московских властей, спортивные мероприятия могут посещать не более 500 человек.

Ограничения могут отменить, если будет создана зона, свободная от пандемии. Для посещения матчей зрителю нужно подтвердить, что он переболел коронавирусом в последние полгода или сделал прививку, либо иметь на руках ПЦР-тест не более чем трёхдневной давности.