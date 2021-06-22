«Барселона» заинтересована в приобретении Роналду

«Барселона» может в это летнее трансферное окно приобрести нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает RT, ссылаясь на AS.
По информации источника, в покупке португальца лично заинтересован президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Отмечается, что ради приобритения 36-летнего футболиста «Барселона» готова расстаться с Антуаном Гризманном, Серхи Роберто или Филиппе Коутиньо.
Напомним, что контракт нападающего с «Ювентусом» истекает 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне Роналду провел 44 игры, в которых забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи.
источник: «RT на русском»