Сборная России выступила с заявлением после поражения от Дании на Евро-2020

Сборная России по футболу выступила с заявлением после неудачного выступления на чемпионате Европы.

«Следующий сбор начнется в конце августа, а 1 сентября предстоит важнейший матч квалификации ЧМ-22 против Хорватии. Команда отпущена по домам, в течение сегодняшнего дня футболисты будут разъезжаться по своим городам. Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть исходя из итогов выступления на турнире. Все очень сильно переживают, что сборной не удалось выйти из группы. Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории ТОП. У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи — равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могла сыграть лучше. В заключение от имени всех игроков, тренеров, представителей медицинского и административного штаба сборной России мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, которую ощущали не только на стадионах, но и у экранов телевизоров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в заключительном туре группового этапа Евро-2020 сборная России потерпела поражение от Дании - 1:4. Подопечные Черчесова с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинули турнир.