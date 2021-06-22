Депутат Украины отправил в УЕФА запрос на перенос из Санкт-Петербурга матчей Евро-2020

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обратился в УЕФА с запросом перенести из Санкт-Петербурга оставшиеся матчи чемпионата Европы по футболу, сообщает RT.
Чиновник утверждает, что Россия представляет опасность болельщикам и участникам Евро-2020 из-за начала новой волны пандемии коронавируса.
Добавим, что Санкт-Петербургу осталось принять матч группы Е Швеция - Польша, который состоится завтра, и одну встречу четвертьфинала чемпионата Европы, назначенную на 2 июля.
источник: «RT на русском»