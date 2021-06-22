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22 июня 17:38
автор: Максим Скороходов

Вячеслав Колосков: Запрос о переносе матчей Евро-2020 из России характеризуют украинскую власть

Почетный президент РФС уверен, что Санкт-Петербург проведет оставшиеся матчи чемпионата Европы.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал запрос депутата Верховной рады Украины отобрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро-2020.

«Глупее не придумаешь! Все мы прекрасно понимаем, никаких переносов не будет, ситуация под контролем. Все болельщики в Питере радуются жизни. Это мелкие укусы, которые характеризуют нынешнюю украинскую власть. Надо просто посмеяться и сказать, что нужно бы провериться у доктора на предмет психического состояния, и забыть про это. Просто злоба из-за того, что у нас все хорошо получается», - приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что, по мнению украинского депутата, Россию надо лишить права проведения матчей Евро-2020 из-за начала третьей волны пандемии короновируса.

Добавим, что Санкт-Петербургу осталось принять матч группы Е Швеция - Польша, который состоится завтра, и одну встречу четвертьфинала чемпионата Европы, назначенную на 2 июля.

источник: Чемпионат.com
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