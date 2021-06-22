Валерий Сюткин - о матче Россия - Дания: Чуда не произошло

Заслуженный артист России Валерий Сюткин не удивился проигрышу сборной России от команды Дании (1:4).

«Вчера все было по игре. Переломный момент был при счете 0:1, когда мы допустили ключевую ошибку. Никаких претензий, всё по делу. Мы робко надеялись на чудо, но его не произошло. Достигли ли мы дна? Нет. Мы и так там находились. Скорее, мы эпизодически давали какие-то надежды, как на чемпионате мира. Сегодняшняя команда выглядит значительно слабее», - приводит слова Сюткина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России, набрав три очка, заняла четвертое место в группе В, таким образом, вылетев с чемпионата Европы.