Лаксальт перешел в «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о том, что договорилось с итальянским «Миланом» о трансфере уругвайского защитника Диего Лаксальта.

«Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это мотивирует меня. «Динамо» было не единственным клубом, с которым контактировал мой представитель, но ни от одной другой стороны я не увидел и не почувствовал такой заинтересованности во мне и такого профессионального подхода в переговорах, как со стороны «Динамо», - приводит слова Лаксальта пресс-служба бело-голубых.

Отмечается, что соглашение с футболистом рассчитано на три года с возможностью продления на один сезон.

Прошлый сезон 28-летний защитник провел в аренде в «Селтике», сыграв в нем 20 матчей, в которых забил один гол, при этом Лаксальт стал победителем Кубка Шотландии.