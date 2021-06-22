Ковалев усомнился в адекватности зарплат российских футболистов

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев считает, что зарплата российских футболистов не соответствует качеству их игры.

«За что вообще эти «дикобразы» получают миллионы?!», - приводит слова Ковалева RT, ссылаясь на его инстаграм.

Напомним, что сборная России проиграла накануне команды Дании (1:4) в матче группового этапа Евро-202. Таким образом, команда Черчесова, набрав три очка, заняла четвертое место в группе В и вылетела с чемпионата Европы.