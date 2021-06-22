Максим Мухин: Евро - cовсем другой уровень, что-то из области фантастики

Полузащитник сборной России Максим Мухин поделился эмоциями от игры за национальную команду на чемпионате Европы.

«Еще несколько месяцев назад даже не мог об этом мечтать, а тут не только поехал на чемпионат Европы, но и выходил на поле. Это совсем другой уровень, можно сказать, что-то из области фантастики. Сразу начинаешь понимать, куда нужно стремиться и сколько работать для того, чтобы соответствовать уровню лучших европейских команд», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Отметим, что 19-летний полузащитник ЦСКА принял участие во всех матчах сборной России на турнире, проведя в общей сложности на поле 58 минут.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проиграли Дании (1:4) в заключительном туре группового этапа Евро-2020. Сборная России заняла четвертое место в квартете B и покинула турнир.