Шварц - о Лаксальте: В арсенале Диего скорость, техническая оснащенность и тактическая грамотность

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал переход уругвайского защитника Диего Лаксальта в стан бело-голубых и отметил его лучшие качества.

«В его арсенале хорошая скорость, техническая оснащенность, видна тактическая грамотность. В каждом матче, в каждом эпизоде он отдает всего себя. К тому же Лаксальт — игрок с большим опытом, много чего повидавший в карьере», - приводит слова наставника официальный сайт столичного клуба.

Напомним, что официально «Динамо» объявило о подписании контракта с Лаксальтом 22 июня. Соглашение с 28-летним защитником рассчитано на три года с возможностью продления еще на год.

В минувшем сезоне уругваец провел за «Селтик» 26 матчей, в которых он забил один гол.