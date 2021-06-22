Дембеле предстоит операция из-за травмы, полученной на Евро-2020

Нападающему «Барселоны» и сборной Франции Усману Дембеле предстоит операция на правом колене из-за травмы, полученной в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против команды Венгрии, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу каталонского клуба.

По информации источника, у 24-летнего футболиста выявили повреждение сухожилия. Сроки восстановления будут определены позднее.

Добавим, что Дембеле в прошлом сезоне провел за клуб 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три голевые передачи.

На Евро форвард сыграл две встречи, в которых не отличился какими-либо результативными действиями.