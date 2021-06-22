Харри Реднапп: Сборной России не поможет смена тренера, нельзя добиться успеха со слабыми игроками

Экс-главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп рассказал о возможной причине неудачи сборной России на Евро-2020.

«Если что, я готов возглавить сборную России! Могу хоть завтра купить билет в Москву. Но если говорить серьезно, то вашей команде не поможет смена тренера. Ни один специалист не сможет добиться успеха со слабыми футболистами, это просто невозможно. Если игроки не дотягивают до определенного уровня, то ни один тренер не сможет это исправить», - приводит слова специалиста »Спорт-Экспресс».

Добавим, что Реднапп работал с российским нападающим Романом Павлюченко.

Напомним, что под руководством Станислава Черчесова сборная России заняла последнее место в группе B на чемпионате Европы и не смогла выйти в 1/8 финала турнира.