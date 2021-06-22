Олег Тактаров: Черчесов подбирает игроков, которые ему не перечат

Олег Тактаров, комментируя вылет сборной России с чемпионата Европы, заявил, что игроки вызываются в национальную команду не только по спортивному принципу.

«У меня от Станислава Черчесова никаких ожиданий не было. Видно было, что у него нет футбольной мысли. Игроки были подобраны только те, кто не перечит ему. Это было понятно еще на отборе ЧМ, уже тогда было видно. Я уже говорил, что есть разные типы людей и тренеров. Умные и гениальные тренеры делают команду, а не подбирают в команду тех, кто подходит под философию: «вот эта овца меня слушает, она будет играть, а этот волк матерый огрызнулся, он играть не будет», - приводит слова Тактарова Sport24.ru.

Напомним, что накануне в решающем матче группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла Дании (1:4). Из-за этого результата команда под руководством Черчесова опустилась на последнее место в группе В.