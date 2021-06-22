Гол Пиняева помог «Крыльям Советов» разгромить сербский «Спартак»

«Крылья Советов» обыграли в товарищеском матче сербский «Спартак» из города Суботица.
Встреча в турецком Белеке завершилась со счетом 5:0 (3:0) в пользу российского клуба.
Голами в составе победителей отметились Данил Липовой (23-я минута), Владимир Полуяхтов (36), Максим Витюгов (40), Сергей Пиняев (47) и Андрей Капетанович (70).
Отметим, что Пиняев лишь два дня назад присоединился к «Крыльям» на сборе в Турции. Ранее 16-летний нападающий выступал в ФНЛ за «Чертаново».
источник: «Советский спорт»