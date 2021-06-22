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Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020
22 июня 23:55
автор: Максим Скороходов

Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020

Матч прошел в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк»

Сборная Хорватии в матче группового этапа чемпионата Европы победила команду Шотландии со счетом 3:1.

В составе победителей голами отличились Никола Влашич (17-я минута встречи), Лука Модрич (62) и Иван Перишич (77).

В составе шотландцев забил Каллум Макгрегор (42).

Таким образом, сборная Хорватии набрала четыре очка и благодаря лучшей разницей мячей чем у чехов вышла в плей-офф со второго места в группе D. Шотландцы с одним очком покидают турнир.

Евро-2020

Группа D. 3-й тур

Хорватия - Шотландия - 3:1 (1:1)

Голы: Влашич, 17, Модрич, 62, Перишич, 77 - Макгрегор, 42

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Вида, Гвардиол (Баришич, 71), Ковачич, Брозович, Перишич (Ребич, 81), Модрич, Влашич (Иванушец, 76), Петкович (Крамарич, 70).

Шотландия: Маршалл, Мактоминай, Хэнли (Маккенна, 33), Тирни, О’Доннелл (Паттерсон, 84), Макгинн, Макгрегор, Армстронг (Фрейзер, 70), Робертсон, Дайкс, Адамс (Нисбет, 84).

Предупреждения: Ловрен, 26. Маккенна, 34.

источник: «Советский спорт»
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